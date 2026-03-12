Helena Prestes e Javier Martinez, ex concorrenti del Grande Fratello, sono protagonisti di un siparietto sui social. Martinez ha preso in giro Prestes in modo scherzoso, attirando l’attenzione dei follower. Nonostante sia passato un anno dalla loro partecipazione al reality, entrambi continuano a condividere momenti che generano interesse tra il pubblico. La scena ha suscitato commenti tra gli utenti della piattaforma.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei fans nonostante sia passato un anno dalla loro partecipazione al Grande fratello. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy si è reso protagonista di un divertente siparietto social con l'influencer di San Paolo. Tutto è iniziato quando la donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui sponsorizza un noto smarthphone di ultima generazione. Nel filmato Helena Prestes rivela che il suo nuovo telefono ha una funzione che rende i contenuti leggibili solo a chi li guarda frontalmente. La donna ha quindi fatto una domanda agli utenti: "sarà davvero un problema? Fatemi sapere quando provate", alludendo al fatto che grazie a tale funzione non può più fare gli affari degli altri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez prende in giro Helena Prestes: simpatico siparietto social

