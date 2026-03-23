Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. Di recente, la coppia ha fatto parlare per una diretta su Tiktok che è stata vita da oltre 4 mila utenti. In questo frangente, la modella influencer si è resa protagonista di un simpatico siparietto per invogliare il compagno a regalarle l'anello di fidanzamento. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: "L'anello è un segnale pubblico che una persona è già impegnata che non c'è bisogno di parole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes vuole l’anello da Javier Martinez: il simpatico siparietto social

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Helena Prestes e Javier Martinez a cena con Amanda Lecciso e Luca Calvani

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Helena Prestes, eleganza che non ha bisogno di spiegazioni. Sguardo deciso, stile unico e una presenza che cattura senza dire una parola. Perché certe donne non seguono la moda… la creano. #FBLifeStyle facebook