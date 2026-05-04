Nella finale del torneo Masters 1000 di Madrid, un giocatore italiano ha affrontato e sconfitto l’avversario tedesco con un punteggio di 6-1 6-2 in 57 minuti. La prestazione si distingue per l’ampio margine di vittoria e per la rapidità con cui si è conclusa la partita. Questo risultato rappresenta un record mai raggiunto prima in questa competizione.

Siamo ai limiti della perfezione. Jannik Sinner ci si è avvicinato nella finale del Masters 1000 di Madrid, dominando il tedesco Alexander Zverev con un netto 6-1 6-2 in appena 57 minuti di gioco. Una prestazione abbagliante per consistenza e qualità, costruita smontando, colpo dopo colpo, le certezze dell’avversario. Per l’azzurro si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo, con una leadership mondiale ulteriormente consolidata. Ma è soprattutto la portata tecnica dell’esibizione a colpire, come confermano i dati di Tennis Insights — sviluppati in collaborazione con TennisViz — che restituiscono un quadro ancora più impressionante. Da quando è stato introdotto il “ Performance Rating ” (nel 2022), quella di Sinner contro Zverev rappresenta la partita più vicina alla perfezione mai registrata: 9,79 il punteggio assegnato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vicino alla perfezione contro Zverev a Madrid: un dato mai registrato prima!

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