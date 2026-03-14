A Indian Wells, Jannik Sinner affronta il tedesco Zverev nel torneo Masters-1000. Prima del match, si è verificato un fastidio alla schiena per il giocatore italiano, che cerca di superare l’ostacolo per raggiungere la sua prima finale nel torneo californiano. La partita si svolge in un’atmosfera di attesa, mentre Sinner si prepara a scendere in campo nonostante il problema fisico.

Tutto pronto sul centrale di Indian Wells per la prima delle due semifinali Durante l'allenamento prima della semifinale contro Zverev, Sinner si è fatto trattare la schiena dal fisioterapista Resnicoff dopo aver avvertito un leggero fastidio Oggi, sabato 14 marzo, l’azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev, numero quattro al mondo e alla seconda semifinale stagionale dopo quella agli Australian Open. QUI le informazioni su dove vedere la partita Non prima delle 21.30 la sfida tra Jannik e il tedesco: l'italiano va a caccia della prima finale nel Masters-1000 della California . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match Live

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