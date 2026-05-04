Jan chiama Kimi risponde | anche la F1 parla italiano

Un giovane talento italiano sta attirando l’attenzione nel mondo dello sport, con il suo nome che compare frequentemente sui giornali. A soli 19 anni, proveniente da Bologna, si sta facendo notare per i risultati conseguiti e la passione che trasmette, condividendo spesso momenti di successo con altri atleti italiani di spicco. La sua presenza sta crescendo, e anche il pubblico sembra seguirlo con interesse crescente.

E ora fermatelo, Andrea Kimi Antonelli. Perché questo 19enne di Bologna continua a rubare i cuori degli italiani assieme a Jannik Sinner- che poche ore prima aveva demolito Sasha Zverev a Madrid- e non si ferma più. Anche Miami è sua, diventando così il primo pilota della storia a prendersi i primi tre GP consecutivi partendo dalla pole, e vincendo sulla pista dove, lo scorso mese, proprio il tennista di Sesto Pusteria si era preso il Masters 1000 della Florida. E pensare che sabato, dopo la terza pole di fila della carriera, il numero 12 si era preso l’invidiabile primato raggiunto solo dagli eterni Ayrton Senna (nel 1985) e Michael Schumacher (1994).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jan chiama, Kimi risponde: anche la F.1 parla italiano

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