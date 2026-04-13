Novate Jan Furnò è campione italiano di Kickboxing

A Novate, il diciannovenne Jan Furnò ha vinto il titolo di campione italiano di kickboxing nella categoria K1 Wako Pro, sconfiggendo il campione in carica, un atleta di 30 anni. La competizione si è svolta recentemente, e Furnò ha ottenuto la vittoria con merito. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giovane atleta, che si è imposto in una sfida contro un avversario molto esperto.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Novate, Jan Furnò è campione italiano di Kickboxing Leggi anche: Moustapha, campione di kickboxing a contatto Antonio Baiculescu del Team Jakini è campione dei Balcani di kickboxingArezzo, 5 marzo 2026 – Antonio Baiculescu del Team Jakini di Arezzo è campione dei Balcani di kickboxing.