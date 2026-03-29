Kimi Antonelli, giovane pilota italiano di 19 anni, ha vinto anche nel Gran Premio di Suzuka, in Giappone, aggiudicandosi il secondo successo stagionale nel Mondiale di Formula 1. La vittoria è stata celebrata con l’esecuzione dell’inno italiano, mentre il pilota ha mostrato emozione e soddisfazione. La sua affermazione segue quella ottenuta a Shanghai, consolidando la sua posizione nel campionato mondiale.

L’ultimo italiano a salire in vetta a quella classifica era stato Giancarlo Fisichella, in virtù del successo nella gara inaugurale del 2005. Sua era stata anche l’ultima vittoria di un italiano in F1, in Malesia, la stagione successiva. Statistiche che l’uragano Antonelli ha spazzato via in appena quindici giorni: l’unico italiano a vincere due GP di fila era stato il leggendario Alberto Ascari nel 1953, mentre l’ultimo italiano a conquistare due pole position consecutive era stato Riccardo Patrese, in Williams, nel 1991. Ebbene sì, anche sul circuito nipponico Antonelli è partito davanti a tutti, ma stavolta qualcosa è andato storto: pattina con le ruote posteriori e finisce addirittura in sesta posizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kimi Antonelli trionfa anche in Giappone: un italiano in vetta al Mondiale di Formula 1

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Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a guidare il campionato mondiale. 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Il Record precedente era di Lewis Hamilton (2007), che divenne leader a 22 anni e 126 giorni dopo il GP di Spagna. An - facebook.com facebook

F1, Antonelli leader del mondiale più giovane della storia. Con il successo nel Gp del Giappone che lo proietta in testa alla classifica (+9 su George Russell) Kimi Antonelli diventa il leader del mondiale più giovane della storia (19 anni 7 mesi 4 giorni). Batte il x.com