Recentemente sono circolate voci di crisi tra Jake Paul e Jutta Leerdam, alimentate anche da alcune foto pubblicate sui social media. In una serie di immagini condivise, i due appaiono insieme, cercando di smentire le indiscrezioni di una possibile rottura. Tuttavia, la pattinatrice non ha taggato il compagno nei post, suscitando ulteriori supposizioni tra i follower. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da entrambi.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito Jake e Jutta alle voci di tradimento?. Perché la pattinatrice ha evitato di taggare il compagno nei post?. Chi ha alimentato le indiscrezioni sulla rottura in Olanda?. Cosa rivelano i nuovi scatti pubblicati dopo mesi di silenzio?.? In Breve Relazione iniziata ufficialmente nei primi mesi del 2023 con conferma su Instagram ad aprile.. Voci di tradimento e silenzio mediatico durati quasi due mesi tra i due amanti.. Viaggio di riconciliazione tra New York e il ranch della famiglia in Georgia.. Supporto di Paul previsto per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026.. Jake Paul e Jutta Leerdam hanno interrotto il silenzio mediatico in queste ore, mostrandosi uniti dopo quasi due mesi di assenza dai social network.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jake Paul e Jutta Leerdam: foto insieme per smentire la crisi

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