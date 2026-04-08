Jake Paul ha dichiarato che le voci di una crisi con Jutta Leerdam sono false, definendole informazioni errate. Dopo aver trascorso le vacanze sulla neve e aver passato la Pasqua in modo separato, il pugile e youtuber ha deciso di mettere fine alle speculazioni, affermando che non ci sono motivi di preoccupazione. La loro relazione non sarebbe in crisi, secondo quanto affermato dallo stesso.

Jake Paul e Jutta Leerdam sono più innamorati che mai, anche se negli ultimi giorni le loro interazioni sui social sembrano scese ai minimi storici. A confermarlo è stato lo stesso pugile e Youtuber con un breve post su X per smentire le voci di una crisi con la pattinatrice da record e attaccare la stampa olandese che aveva dato per certa la fine di quella storia d'amore. "Vedo i media olandesi mentire su me e la mia fidanzata Jutta. Negli ultimi anni sono state diffuse tantissime informazioni false su Jutta. Questo deve finire", ha scritto il 29enne dopo l'ennesimo gossip in arrivo dall'Olanda su una presunta crisi con Jutta Leerdam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jake Paul smentisce la crisi con Jutta Leerdam: "Informazioni false. Questo deve finire"

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