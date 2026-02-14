(Adnkronos) – Un oro a Milano Cortina con tanto di record olimpico nel pattinaggio di velocità su ghiaccio nei 1000 metri. Jutta Leerdam è stata fin qui protagonista alle Olimpiadi invernali, facendo parlare di sé per grandiosi risultati in pista e un po’ di gossip fuori. Dopo il suo trionfo allo Speed Skating Stadium di . L'articolo Jutta Leerdam, San Valentino a. Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l’oro alle Olimpiadi proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

Jake Paul si commuove fino alle lacrime dopo aver visto la fidanzata vincere l’oro nelle gare di speed skating alle Olimpiadi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Jutta Leerdam non è solo un oro olimpico, ma anche icona di stile e regina social; Jutta Leerdam vince l’oro, la nuova Venere dei pattini parla olandese; Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice star dei social: fidanzata con Jake Paul, l'ex youtuber che ha sfidato Mike Tyson; Olimpiadi e il fattore inclusione: Milano permette di incontrare tutti i suoi campioni.

San Valentino ai Giochi: dal bacio Guignard-Fabbri alle lacrime di Paul per Jutta, anche questo è amoreTutti i cartoncini d'amore andati in scena ai Giochi ... msn.com

Chi è Jutta Monica Leerdam, la fidanzata di Jake Paul e pattinatrice di velocità su ghiaccioJutta Monica Leerdam, 26 anni, olandese di origini, è una pattinatrice di velocità su ghiaccio. Nella sua lunga carriera importanti vittorie, come un oro agli Europei e un argento alle Olimpiadi di ... fanpage.it

MAMMA, JUTTA LA PASTA! – LA BONISSIMA PATTINATRICE OLANDESE JUTTA LEERDAM, VINCITRICE DELLA MEDAGLIA x.com

Olympic Glow: ritocchino sì o no In questo Reel inauguriamo la rubrica “Olympic Glow” e oggi guardiamo insieme il viso di una campionessa pazzesca: Jutta Leerdam, pattinatrice di velocità olandese, semplicemente stupenda. La domanda è: i suoi l facebook