Lucrezia Stefanini subisce la rimonta di Jimenez Kasintseva ed esce al primo turno delle qualificazioni di Indian Wells

Lucrezia Stefanini ha perso al primo turno delle qualificazioni di Indian Wells, dove Jimenez Kasintseva ha preso il suo posto. La partita si è conclusa con la rimonta dell’avversaria, impedendo alla giocatrice italiana di accedere al tabellone principale del torneo WTA Masters 1000. Stefanini non è riuscita a superare il primo ostacolo nelle qualificazioni.

Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurra subisce la rimonta dell'andorrana Victoria Jimenez Kasintseva che s'impone 4-6 6-4 6-4 al termine di una maratona di tre ore e un minuto. L'inizio di partita si caratterizza con altrettanti break nei primi quattro giochi. L'italiana è la prima a tenere il servizio per il 3-2 e strappa nuovamente la battuta alla rivale per allungare 4-2. Nel momento della verità la giocatrice azzurra concede il break all'avversaria per accorciare sul 5-4, ma è brava a non disunirsi e trasforma il secondo set point per il 6-4.