Jacopo Facco quarto posto al Rally del Friuli Venezia Giulia tra emozione e determinazione

Durante il Rally del Friuli Venezia Giulia, il pilota ha concluso la gara in quarta posizione. La trasferta si è rivelata particolarmente impegnativa, considerando anche la mancanza del padre, che era stato il suo principale sostenitore. La competizione ha richiesto grande concentrazione e impegno, in un contesto segnato da emozioni e determinazione. La gara si è svolta su strade impegnative e ha coinvolto numerosi partecipanti.

È stata, con buona probabilità, la trasferta più dura che Jacopo Facco abbia mai vissuto. Una gara segnata dall’assenza del suo primo tifoso, il padre recentemente scomparso. Nonostante il momento difficile, il giovane pilota di Bagnoli di Sopra ha saputo reagire con grinta e determinazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate al friuli venezia giulia si rivede faccoDi lui si erano perse le tracce dall'ultimo Rally Città di Bassano che lo ha visto chiudere in decima piazza assoluta ed in prima tra gli Under 25 ma... Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia GiuliaÈ un'apparizione extra campionato ma gli stimoli per puntare in alto sono davvero tanti, in attesa di salire sulla pedana del prossimo Rally del...