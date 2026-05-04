Ivana Mrazova | la sua verità tra amore e riservatezza

Ivana Mrazova ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata, parlando della sua relazione con Luca Onestini e di una nuova storia negli Stati Uniti. La modella ha deciso di mantenere un certo riserbo sulla sua sfera personale, limitando le informazioni pubbliche. La sua vita sentimentale sembra aver subito cambiamenti, senza però entrare troppo nel dettaglio. La sua attenzione resta rivolta anche alle attività professionali, che continua a portare avanti con costanza.

. Dall’amore con Luca Onestini a una nuova storia americana: la vita di Ivana Mrazova sembra aver preso una direzione inaspettata. La notizia corre veloce tra social e ambienti del gossip, alimentata da segnalazioni insistenti e da un silenzio che pesa più di molte parole: Ivana Mrazova sarebbe in attesa del suo primo figlio, un passaggio di vita che la modella ceca, tra i volti più eleganti usciti dal Grande Fratello Vip, starebbe vivendo lontano dall’ Italia e dai riflettori. L’indiscrezione di Deianira Marzano. L’indiscrezione, rilanciata dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, trova terreno fertile in una serie di indizi che negli ultimi mesi hanno acceso la curiosità dei fan, pur senza alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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