Italiano scomparso a Budapest il 24enne rintracciato su un treno per l’Italia

Davide Lucchelli, il batterista di 24 anni della band punk rock trevigiana ‘Oggetto sconosciuto’, scomparso a Budapest la sera del 1° maggio, è stato rintracciato su un treno diretto in Italia. La famiglia e gli amici avevano segnalato la sua scomparsa, preoccupati per la sua assenza. Dopo alcune ore, la sua posizione è stata individuata e il giovane è stato ritrovato in buona salute.

Il ragazzo è nella caserma dei Carabinieri di Tarvisio, in provincia di Udine. Nelle prossime ore lo raggiungerà il padre È sano e salvo Davide Lucchelli, il 24enne batterista di Padova della band punk rock trevigiana ‘Oggetto sconosciuto’, scomparso a Budapest nella serata di venerdì 1° maggio. Il giovane si trova attualmente presso la caserma dei Carabinieri di Tarvisio, in provincia di Udine, dopo essere stato rintracciato dai militari a bordo di un treno diretto in Italia. Verso Tarvisio è in viaggio anche il padre, partito in auto dopo aver presentato denuncia di scomparsa. La notizia è stata confermata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Padova.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italiano scomparso a Budapest, il 24enne rintracciato su un treno per l’Italia Notizie correlate Budapest, scomparso il batterista italiano Davide LucchelliDal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'esterno con il... Budapest, scomparso Davide Lucchelli, batterista padovano 24enne che era in tour con la sua band "Oggetto sconosciuto"Il gruppo ha condiviso un appello sui social con la foto del batterista scomparso, per il quale le ipotesi restano al momento aperte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Budapest, scomparso il batterista italiano Davide Lucchelli; Davide Lucchelli scomparso a Budapest, il batterista era in tour con la band. L'ultimo avvistamento dopo il concerto; Da Trump bastone e carota, festa Inter, italiano scomparso a Budapest e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata. Italiano scomparso a Budapest, il 24enne rintracciato su un treno per l’ItaliaÈ sano e salvo Davide Lucchelli, il 24enne batterista di Padova della band punk rock trevigiana 'Oggetto sconosciuto', scomparso a Budapest nella serata di ... lapresse.it Davide Lucchelli scomparso a Budapest e ritrovato, il batterista era in tour con la band Oggetto SconosciutoL'italiano Davide Lucchelli è scomparso nel nulla a Budapest, in Ungheria: il batterista era in tour con la band Oggetto Sconosciuto. virgilio.it Budapest, scomparso il batterista italiano Davide Lucchelli #budapest x.com Il tributo dello stadio Dall'Ara ad Alex Zanardi, icona dello sport italiano scomparso nella giornata di ieri a 59 anni. Niccolò Parenti #Bologna #Zanardi - facebook.com facebook