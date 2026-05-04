Budapest scomparso Davide Lucchelli batterista padovano 24enne che era in tour con la sua band Oggetto sconosciuto

A Budapest, un batterista di 24 anni, originario di Padova, è scomparso mentre era in tour con la sua band. La formazione musicale ha pubblicato sui social un appello con la foto del musicista, senza fornire dettagli sulle circostanze della sua scomparsa. Le autorità stanno indagando e al momento non ci sono conferme sulle cause o sulle eventuali responsabilità. La vicenda ha attirato l'attenzione dei fan e della comunità musicale.

Il gruppo ha condiviso un appello sui social con la foto del batterista scomparso, per il quale le ipotesi restano al momento aperte. Nelle ricerche del giovane è stata coinvolta anche l'Interpol È dal primo di maggio che non si hanno notizie del batterista padovano 24enne Davide Lucchelli, s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Budapest, scomparso Davide Lucchelli, batterista padovano 24enne che era in tour con la sua band "Oggetto sconosciuto" Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest Notizie correlate Davide Lucchelli scomparso nel nulla a Budapest, il batterista era in tour con la band Oggetto SconosciutoL'italiano Davide Lucchelli è scomparso nel nulla a Budapest, in Ungheria: il batterista si trovava lì in tour con la band Oggetto Sconosciuto. Leggi anche: Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Padova, batterista scomparso a Budapest durante un tour; Davide Lucchelli, batterista di 24 anni, è sparito a Budapest. Gli amici della band: Lo abbiamo salutato in un parcheggio, poi il nulla; Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso. La misteriosa scomparsa a Budapest di Davide Lucchelli, musicista padovano di 24 anniPresentata denuncia da parte del padre ai carabinieri. Il giovane batterista era in Ungheria per un concerto insieme alla sua band ... rainews.it Davide Lucchelli scomparso nel nulla a Budapest, il batterista era in tour con la band Oggetto SconosciutoL'italiano Davide Lucchelli è scomparso nel nulla a Budapest, in Ungheria: il batterista era in tour con la band Oggetto Sconosciuto. virgilio.it la Repubblica. . Sono ore di angoscia per i familiari di un giovane di Padova scomparso a Budapest il primo maggio. Davide Lucchelli, 24 anni, batterista, era in Ungheria per la sua prima trasferta all’estero con la band punk rock di Treviso, Oggetto sconosciut - facebook.com facebook Giallo sulla scomparsa di Davide Lucchelli, 24enne batterista padovano, durante una trasferta a Budapest. Dal 1° maggio persa ogni traccia. Sentiti dagli inquirenti gli amici e componenti della band "Oggetto sconosciuto", ma non sono emerse tensioni x.com