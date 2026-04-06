Italia-Spagna oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, lunedì 6 aprile, si svolge la partita tra Italia e Spagna nella Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026, che si tiene ad Alessandropoli, in Grecia. La sfida rappresenta l’esordio dell’Italia nel girone B della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma definiti. La competizione coinvolge diverse nazionali e prosegue con altre sfide nel calendario di questa prima fase.

Oggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad Alessandropoli, in Grecia: l’ Italia, inserita nel Gruppo B, affronterà la Spagna in quello che sarà il primo match della prima fase a gironi. La sfida tra Settebello e spagnoli sarà la seconda del programma odierno ed avrà inizio alle ore 14.30 italiane: nello stesso girone degli azzurri sono inserite Croazia e Stati Uniti, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni, e che quest’oggi si sfideranno alle ore 18.45 italiane. Per il match tra Settebello e Spagna della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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