ISS | bando 5×1000 per giovani ricercatori scade a maggio 2026

L’Istituto ha aperto un bando per il 5×1000 destinato ai giovani ricercatori, con scadenza fissata a maggio 2026. Il bando è rivolto a coloro che svolgono attività di ricerca e mira a offrire contratti a tempo indeterminato. La spesa farmaceutica e il suo impatto sui finanziamenti provenienti dal 5×1000 sono tra gli aspetti analizzati nel contesto di questa iniziativa.

? Cosa scoprirai Chi sono i ricercatori che possono ottenere il contratto indeterminato?. Come influisce la spesa farmaceutica sulla ricerca finanziata dal 5×1000?. Quali progetti selezionati hanno già ricevuto i fondi negli ultimi anni?. Perché la prevenzione dei giovani è cruciale per il bilancio sanitario?.? In Breve Scadenza invio domande tramite ISSGrantApp fissata alle 11:59:59 del 14 maggio 2026.. Spesa farmaceutica raggiunta 21 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2025.. Farmaci in farmacia pesano per il 6,39% sul totale del Fondo Sanitario Nazionale.. Fondazione Roche lancia la decima edizione del bando per la ricerca indipendente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ISS: bando 5×1000 per giovani ricercatori, scade a maggio 2026 Notizie correlate Scade il bando del Premio "Il Delfino Giovani 2026"Scade domani il termine per la presentazione dei lavori delle scuole che vogliono partecipare alla IV edizione del premio letterario “Il Delfino... Progetti dedicati ai giovani, il bando scade mercoledìUltimi giorni disponibili per partecipare al bando (scadenza 15 aprile 2026) relativo a progetti che possono essere presentati da gruppi di giovani,... Aggiornamenti e dibattiti Iss. Torna il bando per ricercatori under 40 finanziato dal 5×1000C'è tempo fino al 14 maggio per partecipare. Dal 2020 ad oggi l'Iss ha selezionato e finanziato 8 progetti (circa il 10% delle proposte presentate). quotidianosanita.it Bando 5×1000 Iss. Vince il progetto sulle alternative ai test sugli animali per i vacciniSulle 19 le proposte presentate, è stata scelta quella della dott.ssa Marilena Paola Etna, Dipartimento Malattie Infettive, che ha come obiettivo lo sviluppo e la caratterizzazione di un modello ... quotidianosanita.it