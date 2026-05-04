Isole flegree blindate per il Primo Maggio | controlli dei Carabinieri

Durante il Primo Maggio, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle isole Flegree, concentrandosi su diverse zone di Ischia, Forio, Procida e Casamicciola. Sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di fittanze abusive, situazioni di lavoro nero e questioni legate alla sicurezza dei turisti. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica nelle aree più frequentate.

Controlli intensificati tra Ischia, Forio, Procida e Casamicciola: fittanze abusive, lavoro nero e sicurezza turistica nel mirino. Con la stagione balneare alle porte e l’arrivo del ponte del Primo Maggio, le isole flegree sono state prese d’assalto dai turisti, regalando il primo vero banco di prova per i Carabinieri della Compagnia di Ischia, impegnati fino a tarda notte in un fitto piano di controlli sui flussi turistici e sul rispetto delle regole. Nel mirino, ancora una volta, il fenomeno delle fittanze abusive, che continua a rappresentare una criticità diffusa sul territorio. Il bilancio dei controlli. Al termine delle operazioni, i militari hanno identificato 319 persone e controllato 217 veicoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Isole flegree blindate per il Primo Maggio: controlli dei Carabinieri Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri per il Primo Maggio: sicurezza rafforzata in tutta la provincia di SalernoDisposto un piano straordinario di controlli in vista del Primo Maggio: pattuglie rafforzate, monitoraggio delle strade e supporto aereo per... Primo Maggio, i carabinieri rafforzano i controlli: in azione anche l'elicotteroIn vista delle festività del primo maggio, il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, secondo specifiche linee di indirizzo espresse dal Prefetto...