Primo Maggio i carabinieri rafforzano i controlli | in azione anche l' elicottero
In occasione del Primo Maggio, i carabinieri di Salerno hanno intensificato i controlli sul territorio. Come stabilito dal Prefetto durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state pianificate operazioni straordinarie che prevedono anche l’impiego di un elicottero. Le verifiche riguardano vari punti della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante le festività.
In vista delle festività del primo maggio, il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, secondo specifiche linee di indirizzo espresse dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha programmato controlli straordinari in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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