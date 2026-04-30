Primo Maggio i carabinieri rafforzano i controlli | in azione anche l' elicottero

In occasione del Primo Maggio, i carabinieri di Salerno hanno intensificato i controlli sul territorio. Come stabilito dal Prefetto durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state pianificate operazioni straordinarie che prevedono anche l’impiego di un elicottero. Le verifiche riguardano vari punti della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante le festività.