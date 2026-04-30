In vista del Primo Maggio, le forze dell'ordine hanno avviato un piano straordinario di controlli nella provincia di Salerno. Sono state schierate pattuglie rafforzate, con attività di monitoraggio delle strade e l’impiego di supporto aereo per assicurare la sicurezza pubblica durante le celebrazioni e gli spostamenti della giornata. Le operazioni mirano a prevenire eventuali problemi e a mantenere l’ordine.

Disposto un piano straordinario di controlli in vista del Primo Maggio: pattuglie rafforzate, monitoraggio delle strade e supporto aereo per garantire sicurezza e ordine pubblico. In occasione delle festività del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha predisposto un piano di controlli straordinari su tutto il territorio provinciale. L’iniziativa rientra nelle linee di indirizzo definite dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità. Controlli rafforzati e presidio del territorio.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Controlli straordinari dei Carabinieri per il Primo Maggio: sicurezza rafforzata in tutta la provincia di Salerno

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