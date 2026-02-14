Controlli straordinari sul territorio un arresto e 160 persone identificate

A Firenze, un'operazione di controllo ha portato all'arresto di un sospetto e all'identificazione di oltre 160 persone, nell'ambito di un'iniziativa speciale contro i reati e la presenza di stranieri irregolari. Durante le verifiche, le forze dell'ordine hanno anche controllato diversi veicoli e negozi, cercando di prevenire furti e spaccio di droga.

Un arresto e oltre cento persone controllate. Proseguono i controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti per la prevenzione di reati predatori, spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. La zona più attenzionata risulta essere quella del centro storico dove sono state segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. Le attività, nel corso della settimana, hanno interessato la zona della Fortezza, viale Righi, viale dei Mille, viale Lavagnini, via dello Statuto, via Aretina, via del Mezzetta, via di Rocca Tedalda, parco della Mensola e la zona di Rovezzano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Proseguono a Firenze e provincia i controlli straordinari della polizia di Stato, disposti dal Questore.

