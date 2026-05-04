Carabinieri proseguono i controlli ad Avellino e provincia | denunce per evasione ricettazione armi ed esplosivi

I Carabinieri di Avellino e della provincia continuano a svolgere controlli sul territorio, concentrandosi su diverse zone della regione. Durante le operazioni, sono state presentate numerose denunce per vari reati, tra cui evasione, ricettazione, detenzione di armi e esplosivi. Le attività di verifica sono state pianificate dal Comando Provinciale e coinvolgono diverse forze sul campo, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza pubblica.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Guida in stato di ebbrezza, spaccio, armi ed evasione: quattro denunceFASANO - Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando provinciale dei carabinieri di... Carabinieri in azione tra Avellino e provincia: arresti per aggressione e sequestri per ricettazioneIn occasione del lungo weekend del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primo Maggio, i carabinieri rafforzano i controlli: in azione anche l'elicottero; Colleferro, Controlli a tappeto dei carabinieri: identificate più di 100 persone; Ventimiglia, controlli dei Carabinieri sul confine: due arresti per immigrazione clandestina; Velletri, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sanzioni e attività sospese. Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per evasione, ricettazione, armi ed esplosiviNell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino ... irpinianews.it Controlli dei carabinieri, giovane arrestato per drogaGiovane che, seduto solo su una panchina del centro storico, ha mostrato segni di evidente nervosismo al passaggio della pattuglia ... grandangoloagrigento.it Scuole, prevenzione e sicurezza. Parla il comandante della Stazione Carabinieri di Candelo: “Una segnalazione fa la differenza” #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #carabinieri #candelo - facebook.com facebook Buongiorno da Balestrate (PA) #PossiamoAiutarvi #Carabinieri #ForzeArmate #Difesa #4maggio x.com