In un’area strategica del petrolio globale, l’Iran ha dichiarato che risponderà con attacchi se le forze statunitensi si avvicineranno al Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il governo americano ha annunciato l’avvio di un’operazione chiamata “Project Freedom” con l’obiettivo di scortare le navi nelle acque della regione. La tensione tra le parti si mantiene elevata in un punto cruciale per le rotte energetiche mondiali.

Nel punto più delicato del petrolio mondiale, la tensione torna a salire. L'Iran avverte gli Usa, Trump lancia “Project Freedom” per scortare le navi La tensione nelloStretto di Hormuztorna a salire e assume i contorni di un confronto diretto traIraneStati Uniti,con dichiarazioni che lasciano poco spazio all’ambiguità e aumentano il rischio di escalation. L’Iran ha lanciato un duromonito contro qualsiasi presenza militare straniera nello Stretto di Hormuz. Il generaleAli Abdollahi, comandante del quartier generaleKhatam al-Anbiya, ha dichiarato che ogni tentativo di accesso da parte di forze armate, in particolare statunitensi, sarà considerato unaminaccia diretta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Stretto di Hormuz: ‘Se l’esercito americano si avvicina, attaccheremo’

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