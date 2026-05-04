Le autorità militari iraniane hanno dichiarato che attaccheranno qualsiasi forza che cercherà di entrare nello stretto di Hormuz, con particolare riferimento alle forze statunitensi. La minaccia è arrivata in risposta all’annuncio di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo all’intenzione di scortare navi attraverso quella rotta strategica. La questione è tornata al centro delle tensioni tra i due Paesi, con risposte ufficiali da parte di Teheran.

Le forze statunitensi saranno attaccate se tenteranno di entrare nello Stretto di Hormuz. E’ il monito dell’esercito iraniano dopo l’annuncio di Donald Trump di voler scortare le navi attraverso il passaggio. "Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’aggressivo esercito statunitense, che, qualora intendesse avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz, sarà presa di mira e attaccata», ha dichiarato il generale Ali Abdollahi del comando centrale dell’esercito iraniano, all’emittente statale Irib. "Abbiamo ripetutamente affermato che la sicurezza dello Stretto di Hormuz è sotto il controllo delle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran e, in ogni circostanza, qualsiasi passaggio sicuro deve essere coordinato con queste forze», ha aggiunto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran: "Attaccheremo chiunque tenterà di entrare nello stretto di Hormuz, in particolar modo gli Usa"

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