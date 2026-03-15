Oggi nel Golfo si sono intensificati i combattimenti con raid israeliani e statunitensi in Iran, mentre Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso paesi vicini. I Pasdaran hanno emesso una fatwa contro il primo ministro israeliano, dichiarando che lo uccideranno. Nel frattempo, il presidente statunitense ha contattato gli alleati nello Stretto di Hormuz, e la Corea del Sud valuta l’eventualità di interventi.

Roma, 15 marzo 2026 – Altra giornata di guerra nel Golfo con pesanti raid di Israele e Usa in Iran (I’Idf ha anche effettuato operazioni in Libano ) e Teheran che ha risposto lanciando missili e droni su diversi Paesi vicini. A tenere banco è soprattutto la questione Hormuz. Lo stretto da dove passa praticamente tutto il petrolio prodotto dai Paesi del Golfo Persico. Gli Usa hanno attaccato la strategica isola di Kharg (da dove passa l’80% del petrolio iraniano diretto in tutto il mondo). Trump ha chiamato altri Paesi a “garantire la sicurezza dello stretto” per consentire il passaggio di petroliere e gasiere, inviando navi da guerra. Salvini contro Tajani sul petrolio russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran oggi, le ultime news. Fatwa dei Pasdaran su Netanyahu: “Lo uccideremo”. Trump chiama gli alleati nello Stretto di Hormuz. La Corea del Sud ci pensa

Articoli correlati

Guerra in Iran oggi, le ultime news. Fatwa dei Pasdaran su Netanyahu: “Lo uccideremo”. Trump chiama gli alleati nello Stretto di HormuzRoma, 15 marzo 2026 – Altra giornata di guerra nel Golfo con pesanti raid di Israele e Usa in Iran (I’Idf ha anche effettuato operazioni in Libano) e...

Iran, i Pasdaran giurano vendetta: «Braccheremo e uccideremo Netanyahu». Trump frena sulla tregua e chiama gli alleati a Hormuz – La direttaNel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’isola di Kharg, cioè l’hub più...

Una raccolta di contenuti su Guerra in Iran oggi le ultime news...

Temi più discussi: Guerra Iran, traffico marittimo in tilt: quante navi sono ferme nello Stretto di Hormuz?; Il conflitto Usa-Iran colpisce i traffici nello Stretto di Hormuz e altre notizie interessanti; Cosa vuole ottenere l’Iran bloccando lo stretto di Hormuz - Pierre Haski; Le uniche a fare soldi sono le compagnie americane: una fonte ci parla delle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz.

Guerra in Iran oggi, le ultime news. Fatwa dei Pasdaran su Netanyahu: Lo uccideremo. Trump chiama gli alleati nello Stretto di HormuzContinuano i raid su Teheran che risponde ma accusa Usa e Israele di usare droni simili a quelli iraniani per colpire i Paesi del Golfo e dare la colpa all’Iran ... quotidiano.net

Guerra Iran, attacchi su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita. Pressing di Trump su HormuzLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, attacchi su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita. Pressing di Trump su Hormuz ... tg24.sky.it

Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo "per le petroliere le navi dei nemici e dei loro alleati". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato da al Arabiya. EPA/OLIVIER HOSLET facebook

Iraq: l’export di petrolio è fermo nello Stretto di Hormuz, Baghdad valuta rotte alternative x.com