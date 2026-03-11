Notizie Iran oggi Pasei del Golfo sotto attacco Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz Ancora raid su Beirut esplosioni a Tel Aviv

Nella notte, l’Iran ha annunciato di aver condotto attacchi su larga scala nei cieli del Medio Oriente. Nel frattempo, nel Golfo, una nave cargo è stata colpita nello Stretto di Hormuz, mentre a Beirut sono stati registrati raid e a Tel Aviv si sono verificati esplosioni. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.