Notizie Iran oggi Pasei del Golfo sotto attacco Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz Ancora raid su Beirut esplosioni a Tel Aviv
Nella notte, l’Iran ha annunciato di aver condotto attacchi su larga scala nei cieli del Medio Oriente. Nel frattempo, nel Golfo, una nave cargo è stata colpita nello Stretto di Hormuz, mentre a Beirut sono stati registrati raid e a Tel Aviv si sono verificati esplosioni. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.
Roma, 11 marzo 2026 – Non si placa la battaglia nei cieli del Medio Oriente. L' Iran ha fatto sapere nella notte di aver lanciato "attacchi su larga scala". Le contraeree di Arabia Saudita, Emirati e Kuwait sono entrate in azione per abbattere missili e droni iraniani sul Golfo. Prese di mira la base statunitense di Erbil in Iraq, la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein, mentre la Marina inglese comunica che una nave cargo è stata colpita nello Stretto di Hormuz. Esplosioni anche in Israele, a Tel Aviv. L'allarme è suonato in buona parte del Paese facendo correre milioni di persone nei rifugi. Raid israeliani colpiscono la periferia sud di Beirut mentre un attacco mirato centra un edificio residenziale nel cuore della città.
