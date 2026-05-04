Iran l’idea di Giorgetti contro la crisi | Clausola di salvaguardia generale per l’energia Dombrovskis | No solo misure temporanee

Il ministro italiano ha proposto l’introduzione di una clausola di salvaguardia generale per il settore energetico in Iran, nel tentativo di affrontare la crisi. Tuttavia, il rappresentante europeo ha risposto che si tratta di misure temporanee e limitate, senza prevedere interventi di lunga durata. Attualmente, il consiglio è di adottare misure mirate con un impatto fiscale contenuto, evitando interventi più ampi o permanenti.

«Per il momento, il nostro consiglio è di attenerci a misure temporanee e mirate con un impatto fiscale limitato». Il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dell’Eurogruppo, rispedisce al mittente l’idea sollevata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, davanti alla crisi energetica data per la guerra in Iran aveva suggerito una salvaguardia generale a livello Ue per ottenere maggiore spazio di bilancio. La linea guida di Bruxelles per il commissario europeo è di « attenersi a risposte mirate e misurate ». Durante l’incontro odierno «vari Stati membri hanno espresso opinioni diverse sulla risposta fiscale appropriata», ha affermato Dombrovskis, «quindi continuiamo a lavorare a stretto contatto» con i 27, «inclusa l’Italia».🔗 Leggi su Open.online

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