Gli Stati Uniti hanno annunciato il ripristino del traffico nello Stretto di Hormuz, consentendo alle petroliere e alle navi merci di attraversare la zona sotto la supervisione delle forze armate statunitensi. La mossa è stata comunicata come un’azione volta a facilitare le rotte commerciali, ma ha suscitato preoccupazioni tra le autorità iraniane, che temono un aumento delle tensioni nella regione. La decisione arriva in un momento di alta instabilità tra i due paesi.

La decisione di Trump di ripristinare il traffico dello Stretto di Hormuz aiutando petroliere e navi merci a superare, sotto la supervisione delle forze armate statunitensi, lo sbarramento iraniano, allarma non poco perché ha tutta l’aria di un passo verso la ripresa delle ostilità. Secondo la ricostruzione di Axios, giovedì scorso a un Trump sempre più frustrato dallo stallo sarebbe stato presentato un piano per riaprire lo Stretto con la forza, ma egli ha optato per un’iniziativa più soft, un piano in cui si prevede che le forze statunitensi aiutino “le navi battenti bandiera americana e altre navi commerciali ad attraversare lo Stretto, fornendo loro le dovute avvertenze su come evitare le mine e rimanendo pronte a intervenire in caso di attacco da parte dell’Iran”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. L’America fa un passo per ricominciare la guerra

Gli USA sono a un passo da attaccare l’Iran

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