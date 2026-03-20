L’Iran avvia una guerra economica, mentre gli Stati Uniti si trovano sotto pressione crescente nel contesto del conflitto nel Golfo. La questione delle sanzioni e delle restrizioni commerciali si intreccia con le tensioni regionali, influenzando gli scenari internazionali. Un’analisi recente evidenzia come l’era del predominio americano nel campo delle sanzioni sia ormai conclusa.

“L’era del dominio americano nella guerra economica è finita”: è tranchant il titolo dell’analisi di Nicholas Mulder, professore alla Cornell University e’autore di “ L’arma economica: l’ascesa delle sanzioni come strumento di guerra moderna “, pubblicata dal Financial Times. Un approfondimento che spiega attivamente come la Terza guerra del Golfo stia creando un netto disvelamento di una realtà che si stava consolidando da anni: la capacità di Washington di usare la coercizione economica come strumento di indirizzo della geopolitica globale sta venendo meno e, anzi, facendo a sua volta una mirata e sempre più estesa guerra economica ed energetica la Repubblica Islamica intende portare, nei limiti delle sue possibilità, il conflitto in casa di Washington e dei suoi alleati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran fa guerra economica, l’America è sotto stress: il conflitto nel Golfo cambia gli scenari

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