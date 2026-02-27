In un episodio recente, un noto commentatore ha evidenziato il rischio di un conflitto di vasta portata tra gli Stati Uniti e l’Iran, sottolineando come le tensioni siano alimentate da interessi legati a Israele. La discussione si concentra sulla possibile escalation e sulle implicazioni geopolitiche di una simile situazione, lasciando intendere come i fattori regionali possano influenzare le decisioni strategiche degli attori coinvolti.

Nel suo ultimo podcast, trasmesso il 26 febbraio 2026, il giornalista Tucker Carlson ha lanciato un allarme chiaro e dettagliato su quello che definisce l’imminente pericolo di una guerra su larga scala tra gli Stati Uniti e l’Iran. Conversando con l’ex conduttore Fox Clayton Morris, Carlson fa emergere un’analisi approfondita delle dinamiche politiche, mediatiche e di potere che stanno spingendo il mondo verso quello che lui definisce un conflitto potenzialmente catastrofico. Il punto centrale: una guerra per Israele Il nucleo dell’argomentazione di Carlson è racchiuso in una frase che pronuncia con forza durante il suo monologo: “Everybody knows the only reason we’re having this war is because Israel wants it” (Tutti sanno che l’unica ragione per cui stiamo per fare questa guerra è perché Israele la vuole). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La guerra con l’Iran non è per l’America. È per Israele

