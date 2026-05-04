Iran colpita nave da guerra americana Usa smentiscono

Nello Stretto di Hormuz si sono verificati nuovi episodi di tensione tra forze militari statunitensi e iraniane. Una nave da guerra americana è stata colpita, mentre le autorità statunitensi hanno confermato il lancio di una nuova missione militare per liberare le navi fermate nella zona. L'Iran ha invece negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco alla nave statunitense. La situazione rimane molto tesa e monitorata da vicino da entrambe le parti.