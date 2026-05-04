Iran colpita nave da guerra americana Usa smentiscono
Nello Stretto di Hormuz si sono verificati nuovi episodi di tensione tra forze militari statunitensi e iraniane. Una nave da guerra americana è stata colpita, mentre le autorità statunitensi hanno confermato il lancio di una nuova missione militare per liberare le navi fermate nella zona. L'Iran ha invece negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco alla nave statunitense. La situazione rimane molto tesa e monitorata da vicino da entrambe le parti.
Situazione sempre più incandescente nello Stretto di Hormuz. La Casa Bianca annuncia l’avvio di una nuova missione militare per liberare le navi bloccate. In fiamme un cargo sudcoreano ed è giallo per una nave da guerra americana che sarebbe stata colpita dall’Iran. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran, colpita nave da guerra americana. Usa smentiscono
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