Roma litorale al via il 10 maggio | nuovi regole e 31 stabilimenti

A Roma, la stagione balneare sul litorale inizia il 10 maggio, con l'apertura di 31 stabilimenti autorizzati. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che stabilisce le nuove regole per la gestione delle spiagge durante il periodo estivo. Le disposizioni riguardano le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, con l'obiettivo di regolamentare l'afflusso di bagnanti e garantire il rispetto delle norme.

?? Cosa sapere Gualtieri firma l'ordinanza: stagione balneare a Roma dal 10 maggio con 31 stabilimenti. Nuove regole impongono la rimozione degli abusi e garantiscono l'accesso gratuito alla battigia. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'apertura della stagione balneare 2026 per il litorale romano a partire da domenica 10 maggio, con una durata prevista fino al 30 settembre. L'atto amministrativo non si limita alla semplice gestione del calendar .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, litorale al via il 10 maggio: nuovi regole e 31 stabilimenti Notizie correlate Food, ‘Taste of Roma’ torna dal 6 al 10 maggio e festeggia 10 anni(Adnkronos) – Taste of Roma torna dal 6 al 10 maggio e celebra un traguardo importante: i primi 10 anni di una manifestazione che ha contribuito a... Leggi anche: Litorale, l'allarme: tra erosione e stabilimenti balneari le dune sono scomparse Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Amaroma s.p.a; Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dal 24 al 26 aprile: dove si entra gratis; Sigarette vietate in spiaggia, anche le elettroniche, l'ultimo divieto sul litorale di Roma. Ostia, stagione balneare al via dal 10 maggio: concessioni regolari e stop agli abusiOstia, 3o aprile 2026 – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che dà il via alla stagione balneare 2026 per le spiagge del litorale, che inizierà domenica 10 maggio e durerà fi ... ilfaroonline.it Stop al fumo sulle spiagge di Roma: vietato fumare vicino alla battigia, arrivano aree dedicate per i fumatoriRoma approva nuove regole antifumo sulle spiagge: stop vicino alla battigia, aree dedicate per fumatori e controlli sul litorale. blitzquotidiano.it Antonio Zucchi (Venezia, 1º maggio 1726 – Roma, 26 dicembre 1795) è stato un pittore italiano neoclassico. "Rinaldo e Armida" - facebook.com facebook #Kean salta la #Roma, la nota della #Fiorentina: "Fuori fino al 4 maggio". Ecco perché x.com