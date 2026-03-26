Roma | Celli periferie cuore vivo citta’ restituire dignita’ e qualita’ della vita ai cittadini

La presidente dell’Assemblea capitolina ha dichiarato che le periferie di Roma non rappresentano dei margini, ma costituiscono il cuore vivo della città. Ha condiviso questa opinione sui propri canali social, sottolineando l’importanza di restituire dignità e qualità della vita ai cittadini che vi abitano. Le sue parole si concentrano sulla valorizzazione delle zone periferiche e sulla loro centralità nel contesto urbano.

Le periferie “non sono margini, sono il cuore vivo di Roma”. Queste parole provengono dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che ha voluto esprimere la sua visione attraverso i propri canali social. Celli ha dichiarato: “Oggi, insieme all’assessore Pino Battaglia – aggiunge – abbiamo condiviso una visione chiara: rimettere le periferie al centro delle politiche pubbliche significa restituire dignità, opportunità e qualità della vita ai cittadini.” Il ‘Metodo Roma’ per le periferie. Il “Metodo Roma” – ha spiegato Celli – si basa su quattro principi fondamentali: riconoscere, operare, mantenere e ascoltare. Questo approccio concreto è essenziale per comprendere i territori, realizzare interventi attraverso progetti tangibili e garantire una continuità nel tempo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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