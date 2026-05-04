Ipab Collereale conti sempre in rosso ma il risanamento finanziario è in corso

L'Ipab Collereale, che gestisce una casa di cura per anziani, sta affrontando ancora problemi di bilancio, con i conti che continuano a essere in perdita. Tuttavia, è in corso un percorso di risanamento finanziario volto a migliorare la situazione economica complessiva. Le attività dell'ente sono dedicate principalmente alla cura degli anziani, mentre si cercano soluzioni per riequilibrare le finanze.