Ipab Collereale conti sempre in rosso ma il risanamento finanziario è in corso
L'Ipab Collereale, che gestisce una casa di cura per anziani, sta affrontando ancora problemi di bilancio, con i conti che continuano a essere in perdita. Tuttavia, è in corso un percorso di risanamento finanziario volto a migliorare la situazione economica complessiva. Le attività dell'ente sono dedicate principalmente alla cura degli anziani, mentre si cercano soluzioni per riequilibrare le finanze.
Procede il risanamento finanziario dell'Ipab Collereale che tra i suoi servizi è Casa di Cura per anziani. Il consiglio di amministrazione presieduto da Monsignor Mario Di Pietro e composto dal vicepresidente Pietro Scolaro, dai componenti Ulisse Cambria, Francesco Mangano e Renato Milazzo (alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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