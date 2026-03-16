Conti dei Comuni nel Messinese 33 enti in crisi ma Taormina diventa modello | storia di un risanamento-lampo

Nel Messinese, 33 Comuni sono in difficoltà finanziaria, ma Taormina si distingue come esempio di rapido risanamento. Questa città ha riuscito a invertire la rotta in poco tempo, diventando un caso di successo tra gli enti locali della zona. La vicenda cattura l’attenzione perché mostra una soluzione efficace in un contesto di crisi diffusa. La storia si inserisce nel più ampio panorama delle difficoltà finanziarie dei Comuni italiani.

Nel panorama delle crisi finanziarie dei Comuni italiani c’è una storia che arriva dalla provincia di Messina e che va controcorrente. È quella di Taormina, il Comune jonico guidato dal sindaco e deputato regionale Cateno De Luca, che è riuscito a chiudere la procedura di dissesto nel tempo più breve registrato in Italia. A certificarlo è la Corte dei conti, nella relazione della Sezione Autonomie al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria (delibera n. 32026, depositata il 25 febbraio 2026). Il documento analizza i casi registrati nel 2024 e nel primo semestre del 2025, oltre allo stock complessivo delle procedure ancora aperte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Calabria, primato dei comuni in crisi finanziaria: Reggio tra gli enti con procedure attiveOltre metà dei comuni regionali coinvolti, con 1,2 milioni di abitanti interessati; la Corte dei conti segnala l’aumento dei dissesti e il fallimento... Risanamento, ripresi i lavori nel rione Taormina: Cericola chiarisce le operazioni di bonificaDopo il weekend di Natale, sono ripresi questa mattina i lavori di demolizione nel primo dei due sub lotti di via Quinto Ennio, nel rione Taormina. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conti dei Comuni nel Messinese 33 enti... Temi più discussi: Corte dei Conti, 795 dissesti nei comuni nel 2024; Conti dei Comuni, nel Messinese 33 enti in crisi ma Taormina diventa modello: storia di un risanamento-lampo; Bilanci dei Comuni in positivo a Torino e provincia. Regge il Patto stipulato con Draghi (caso unico in Italia); Limiti di spesa di personale applicabili alle unioni di comuni costituite dopo il 2008. Corte dei Conti: Comuni a rischio default, allarme sull’attuazione dei progetti PnrrComune che vai, dissesto finanziario che trovi. Le casse dei sindaci continuano ad essere in profondo rosso. Soprattutto nel Mezzogiorno, fra Sicilia, Calabria e Campania, dove si concentra ... ilmattino.it Corte dei conti su crisi finanziarie dei Comuni: Campione d’Italia resta caso criticoLa relazione della Corte dei conti presentata alla Camera evidenzia l’emergenza nazionale e il caso Campione d’Italia, ancora in dissesto dal 2018. gioconews.it Il primo obiettivo di Javier Milei è rimettere in ordine i conti pubblici. Il simbolo del suo programma è la motosega: tagli profondi alla spesa dello Stato e una terapia d’urto senza precedenti. Nato a Buenos Aires nel 1970, figlio di un autista e di una casalinga, cr - facebook.com facebook Aryna Sabalenka pareggia i conti e si porta poi avanti nel terzo set decisivo consolidando il break a favore x.com