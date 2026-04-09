Sfida ancora aperta ma conti in ordine dopo anni difficili Laccoto rivendica il risanamento del Comune di Brolo

Da messinatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pubblicazione di un’analisi sui bilanci dei Comuni del Messinese, il sindaco di Brolo ha commentato i dati economico-finanziari del proprio Comune. Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, i conti sono in ordine e il risanamento è stato completato. La situazione resta sotto osservazione, ma il Comune è riuscito a superare le criticità emerse nel passato.

Dopo l’analisi sui bilanci dei Comuni del Messinese pubblicata sul Blog “Economia&Lavoro” di MessinaToday, interviene il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto per fornire una sua lettura dei dati economico-finanziari dell’Ente.Una precisazione che non è smentita ma che punta a ricostruire il quadro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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