Sfida ancora aperta ma conti in ordine dopo anni difficili Laccoto rivendica il risanamento del Comune di Brolo

Dopo la pubblicazione di un’analisi sui bilanci dei Comuni del Messinese, il sindaco di Brolo ha commentato i dati economico-finanziari del proprio Comune. Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, i conti sono in ordine e il risanamento è stato completato. La situazione resta sotto osservazione, ma il Comune è riuscito a superare le criticità emerse nel passato.

Dopo l’analisi sui bilanci dei Comuni del Messinese pubblicata sul Blog “Economia&Lavoro” di MessinaToday, interviene il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto per fornire una sua lettura dei dati economico-finanziari dell’Ente.Una precisazione che non è smentita ma che punta a ricostruire il quadro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Il terremoto politico a Brolo, Amata attacca Laccoto: "L'assessore Ricciardello escluso senza confronto"Brolo ha vissuto un terremoto politico dopo la scelta del sindaco Giuseppe Laccoto di azzerare la sua giunta. Scontro politico a Brolo, botta e risposta sulla giunta azzerata: tensione tra Amata e LaccotoLa recente riorganizzazione dell’esecutivo comunale di Brolo ha acceso un acceso confronto tra politica locale e regionale.