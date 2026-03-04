Conferenza stampa Chivu post Como Inter | Con Fabregas ci rispettiamo entrambi ci siamo accontentati del pareggio
Il tecnico dell’Inter ha parlato durante la conferza stampa dopo la partita contro il Como, che si è conclusa con un pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ha menzionato la collaborazione con Fabregas e ha detto che entrambi sono soddisfatti del risultato. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o sulle decisioni arbitrali.
Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Knutsen post Inter Bodo Glimt: «Serata fantastica, grazie anche al ct della Norvegia. Chivu? Un uomo fantastico, ecco cosa ci siamo detti»
Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...
Altri aggiornamenti su Como Inter
Temi più discussi: Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: orari e dove vederla; Inter TV | Conferenza Stampa Chivu Inter TV; Chivu: Possiamo rimontare contro il Bodo. E poi scoppia la polemica col giornalista norvegese; Chivu interrompe un giornalista: Più forti del Bodo? Abbiamo perso due volte, non in teoria ma in pratica.
Inter, Chivu: Solo un palo con Darmian, con Fabregas ci siamo giocati il pareggio alla fineCristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa post-pareggio (0-0) con il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Abbiamo. tuttomercatoweb.com
Inter, Darmian: Fischi a Bastoni? Dispiace, ma non lo condizionano. Como e derby…Le parole del calciatore nerazzurro dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia ... msn.com
PAREGGIO 0-0 TRA COMO E INTER: SI DECIDERÀ TUTTO AL RITORNO - facebook.com facebook
Como-Inter finisce senza reti: tutto rimandato a San Siro x.com