Conferenza stampa Chivu post Como Inter | Con Fabregas ci rispettiamo entrambi ci siamo accontentati del pareggio

Il tecnico dell’Inter ha parlato durante la conferza stampa dopo la partita contro il Como, che si è conclusa con un pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ha menzionato la collaborazione con Fabregas e ha detto che entrambi sono soddisfatti del risultato. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o sulle decisioni arbitrali.