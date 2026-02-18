Moni Ovadia è il capitano Achab Un viaggio nel mare dell’ossessione

Moni Ovadia interpreta il capitano Achab perché il suo personaggio rappresenta l'ossessione che spinge l’uomo a rischiare tutto. Questa sera alle 20,45, il teatro di Novellara ospita la messa in scena di

C’è un mare che non finisce mai e una domanda che ritorna come un’onda: fin dove può spingersi l’uomo quando decide di inseguire la propria ossessione? Stasera alle 20,45 al teatro di Novellara va in scena " Moby Dick ", tratto dal capolavoro di Herman Melville, con adattamento di Micaela Miano e regia di Guglielmo Ferro. Protagonista è Moni Ovadia (foto), chiamato a dare corpo e voce a una delle figure più magnetiche della letteratura: il Capitano Achab, uomo ferito e incandescente, pronto a trascinare tutti in una corsa verso l’ignoto. Lo spettacolo trasporta il pubblico a bordo del Pequod, vascello stregato e destino in movimento, lanciato all’inseguimento della balena bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

