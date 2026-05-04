Quando si riceve l’invito a un matrimonio, ci si aspetta di partecipare con un regalo o almeno con un pensiero, ma ci sono casi in cui gli sposi specificano che non sono necessari doni. In queste situazioni, gli invitati devono rispettare le indicazioni e partecipare alla cerimonia senza portare regali, mantenendo un atteggiamento rispettoso nei confronti della scelta degli sposi. La presenza stessa è considerata un gesto di affetto e sostegno.

In quanto invitati di matrimonio, si è solitamente chiamati ad assolvere ad alcuni compiti, così da rendere più semplice l’organizzazione dell’evento per i futuri sposi. In primis, si dovrebbe informare della propria presenza in modo tempestivo e, nel giorno del matrimonio, arrivare in orario per il rito e seguire le indicazioni sul dress code. E in quanto al regalo esistono degli obblighi? La risposta, in questo caso, è piuttosto complessa: nonostante non sia un dovere formale per gli ospiti, è generalmente considerato buona educazione porgere un presente agli sposi nel loro grande giorno. In qualche rarissima occasione, tuttavia, qualche ospite potrebbe presentarsi sprovvisto di regalo: in questa situazione, come dovrebbe comportarsi un perfetto padrone di casa? Gli invitati sono obbligati a fare un regalo?.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Invitati di nozze senza regalo: come comportarsi

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