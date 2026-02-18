Crisi idrica in Puglia Decaro | Invasi più pieni rispetto al 2025 Presto attivi 42 impianti riuso acque

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha confermato che gli invasi in Puglia sono più pieni rispetto al 2025, a causa di un inverno più piovoso. Questa differenza permette di attivare 42 impianti di riuso delle acque reflue, già pronti a entrare in funzione. Decaro ha visitato recentemente le strutture di San Severo, Foggia, per verificare lo stato dei lavori e le condizioni delle infrastrutture. La regione si prepara a ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali, ma i problemi di siccità continuano.

Il governatore: "Non possiamo adagiarci e dobbiamo continuare a dotare la Puglia di una infrastruttura idrica che di fatto renda la nostra regione resiliente ai cambiamenti climatici e alle loro conseguenze" Saranno presto attivi in Puglia 42 impianti di riuso delle acque reflue. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha effettuato un sopralluogo a San Severo, Foggia, per la visita di varie strutture che si occupano della filiera idrica. Decaro ha effettuato il sopralluogo assieme agli assessori regionali alle Risorse Idriche Raffaele Piemontese e all'Agricoltura Francesco Paolicelli: "Per fortuna gli invasi in questi giorni si stanno riempiendo e almeno per il 2026 la crisi idrica potrebbe allentare la morsa, almeno per gli usi civili- ha dichiarato Decaro -.

