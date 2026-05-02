Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi L’idea da FdI | Intitoliamogli l’autodromo di Monza

Martedì 5 maggio si terranno a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione di sport e di vita scomparso venerdì 1° maggio all’età di 59 anni. L’evento si svolgerà nella città veneta, dove si raccoglieranno amici, familiari e appassionati per un ultimo saluto. Tra le proposte, una richiesta di intitolare l’autodromo di Monza a Zanardi, avanzata da un esponente di un partito di centrodestra.

Si svolgeranno martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione di sport e di vita spentosi a 59 anni la sera di venerdì 1° maggio. Le esequie saranno celebrate alle 11 di martedì presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle. Lo fa sapere la famiglia in una nota. «La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto – si legge nella nota -. L’ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita ». Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana dove Zanardi viveva negli ultimi anni, ha già fatto sapere che il giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino.🔗 Leggi su Open.online

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