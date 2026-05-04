Intimissimi amplia la linea Ultra Invisible | arriva Aria

Intimissimi ha lanciato una nuova variante della linea Ultra Invisible, chiamata Aria. Questa brassière è realizzata in microfibra ultra-morbida e presenta coppe removibili, senza ferretti e con un sostegno che mira a offrire un comfort naturale. La novità si aggiunge alla gamma già esistente, proponendo un modello pensato per chi cerca una vestibilità leggera e senza ingombri.

Aria è la nuova brassière Intimissimi della linea Ultra Invisible: microfibra ultra?morbida, coppe removibili, zero ferretti e sostegno naturale. Intimissimi introduce Aria, la nuova brassière a triangolo che arricchisce la linea Ultra Invisible affiancandosi ai modelli iconici Eri e Laila. Un capo pensato per rispondere alle esigenze delle donne che cercano un intimo capace di accompagnare ogni momento della giornata con discrezione, comfort e naturalezza. Nata dall’ascolto diretto delle consumatrici, Aria interpreta il desiderio di un reggiseno che non si sente addosso: senza ferretto, privo di strutture rigide e progettato per offrire una sensazione di leggerezza assoluta.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Intimissimi amplia la linea Ultra Invisible: arriva Aria Notizie correlate Kia amplia la gamma PBV, arriva la PV5 Crew Van(Adnkronos) – Kia rafforza la propria strategia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con il debutto del nuovo PV5 Crew Van, modello versatile... Saint-Gobain amplia l'hub logistico di Bari con una nuova linea produttiva per servire tutto il Sud ItaliaSaint-Gobain sceglie ancora Bari: con un investimento di circa 5 milioni di euro, il Gruppo rafforza il polo logistico da 7. Aggiornamenti e contenuti dedicati Il nuovo tulle impalpabile e l’inedito bra di Intimissimi per l’estatePer inaugurare finalmente la bella stagione, Intimissimi lancia una nuova linea estiva ultra light che ha come filo conduttore un nuovissimo tessuto battezzato Invisible Touch. Si tratta di un ... grazia.it Intimissimi, la nuova collezione di reggiseni e intimo Ultra InvisibleSENZA CUCITURE Intimissimi, la nuova collezione di reggiseni e intimo Ultra Invisible Dal brand di intimo e underwear femminile del gruppo Oniverse, una linea di capi che uniscono sostegno e comfort ... tgcom24.mediaset.it