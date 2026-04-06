Kia amplia la gamma PBV arriva la PV5 Crew Van

Kia ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello nella sua gamma di veicoli commerciali leggeri, chiamato PV5 Crew Van. Il veicolo è stato progettato per essere versatile, in grado di gestire sia il trasporto di merci che quello di passeggeri. La presentazione ufficiale del modello fa parte di una strategia più ampia dell’azienda volta a rafforzare la propria presenza nel settore dei veicoli commerciali.

(Adnkronos) – Kia rafforza la propria strategia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con il debutto del nuovo PV5 Crew Van, modello versatile progettato per rispondere alle esigenze di mobilità mista, tra trasporto merci e passeggeri. Il nuovo veicolo, basato sulla piattaforma elettrica E-GMP.S, introduce un sistema innovativo che consente di passare in pochi secondi dalla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Kia PV5, la prova de Il Fatto.it – Il van elettrico che reinventa il lavoro urbano – FOTOUn progetto nato da zero per cambiare l’approccio alla mobilità professionale e, più in generale, il concetto stesso di veicolo commerciale. Cirelli Motor Company amplia la gamma(Adnkronos) – Cirelli Motor Company annuncia un ampliamento della propria offerta con l’introduzione di tre nuovi modelli che entreranno... Camping in a 70cm Snowstorm | Kia PV5 Camper Van Temi più discussi: Kia amplia la gamma PBV con il nuovo PV5 Crew Van; Kia PV5 Crew Van: un solo comando per trasformarsi da due a cinque posti; KIA PV5 Crew Van, la famiglia PBV si amplia; Kia PV5 Crew Van: il van elettrico modulare che passa da cargo a 5 posti. Kia PV5 Crew Van: un solo comando per trasformarsi da due a cinque postill sistema di comando dei sedili consente di passare, direttamente e senza attrezzature specifiche, dalla configurazione a due posti per il trasporto merci a quella a cinque posti per i passeggeri con ... trasportale.it KIA PV5 Crew Van, la famiglia PBV si ampliaLa soluzione one-touch consente a KIA PV5 Crew Van di passare da una configurazione a due posti a una a cinque posti in pochi secondi ... formulapassion.it Kia lancia PV5 Crew Van: così il van elettrico diventa più versatile ift.tt/YMLW4vr x.com Kia amplia la gamma PBV con il nuovo PV5 Crew Van Kia ha presentato il PV5 Crew Van, nuova variante della gamma PBV pensata per le aziende che devono alternare trasporto persone e merci. Il modello, elettrico, sarà prodotto dal 30 aprile 2026 e prome facebook