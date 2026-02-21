Sanremo 2027 il direttore generale Rai fa uno spoiler sul conduttore ma poi ritratta
Il direttore generale della Rai ha fatto un pronostico sul possibile conduttore di Sanremo 2027, creando sorpresa tra gli addetti ai lavori. Poco dopo, ha chiarito di aver commesso un errore e di aver fornito solo un'ipotesi. La confusione si è diffusa rapidamente sui social, attirando l’attenzione di molti fan del festival. La scelta ufficiale del conduttore rimane ancora daannunciare, ma la vicenda ha già acceso il dibattito.
Collegato a La Pennicanza con Fiorello, il direttore generale Rai fa uno spoiler sul conduttore del Festival di Sanremo 2027. In seguito però ritratta e fa chiarezza. A distanza di poche ore dalla partenza dell’edizione 2026, in rete si continua a parlare del Festival di Sanremo 2027. Da giorni infatti emergono indiscrezioni su indiscrezioni circa il volto che prenderà il posto di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica e naturalmente sul web se ne leggono di ogni. Solo nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione generale. Ieri, nel corso della nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello ha ricevuto una chiamata in diretta da Roberto Sergio, direttore generale Rai. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: «Gag incomprensibile»Il nome di Stefano De Martino è stato annunciato come futuro conduttore di Sanremo 2027, ma la notizia è stata subito smentita.
Sanremo 2027, il direttore generale Rai spoilera il nome del conduttore della prossima edizione? Le parole nella trasmissione di FiorelloDurante la puntata de La Pennicanza la trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 2 condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, il direttore ... isaechia.it
Sanremo 2027, Stefano De Martino candidato alla conduzione: la conferma dalla RaiRoberto Sergio ha sorpreso durante una trasmissione radiofonica annunciando il possibile approdo di Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027; la questione del direttore artistico e le reazio ... notizie.it
