Intervista ad Andrea Dianetti a teatro con lo spettacolo Non ci pensare | Mettere nero su bianco le paure è stato terapeutico Grazie ad Amici ho imparato a riflettere prima di parlare A settembre mi sposo con Miriam

L’attore romano, dopo aver lavorato in televisione, cinema e piattaforme digitali, presenta il suo nuovo progetto teatrale intitolato “Non ci pensare”. Lo spettacolo, che combina ironia e osservazioni sulla vita quotidiana, è stato descritto dall’artista come un modo per mettere nero su bianco le proprie paure, un’esperienza ritenuta terapeutica. In un’intervista, ha anche parlato del suo percorso personale, tra riflessioni e progetti futuri, come il matrimonio previsto a settembre.

Dopo aver lavorato tra televisione, cinema e piattaforme digitali, l’attore e artista romano porta a teatro il suo nuovo progetto comico intitolato “Non ci pensare”, uno spettacolo che unisce ironia e osservazione della vita quotidiana. La data unica è fissata a Roma il 9 maggio al Teatro Brancaccio, dove l’artista incontrerà il pubblico dal vivo. Lo show nasce dall’idea di trasformare le piccole e grandi preoccupazioni di tutti i giorni in materiale comico, affrontandole con leggerezza e autoironia, cifra distintiva del suo stile anche sui social. Attraverso monologhi e momenti di stand-up, lo spettacolo alterna risate e riflessioni, invitando a guardare le proprie ansie da una prospettiva diversa.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Intervista ad Andrea Dianetti, a teatro con lo spettacolo “Non ci pensare”: “Mettere nero su bianco le paure è stato terapeutico. Grazie ad Amici ho imparato a riflettere prima di parlare. A settembre mi sposo con Miriam” Notizie correlate Andrea Dianetti porta al Teatro Metamorfosi il suo travolgente spettacolo “Non ci pensare”Prosegue nel segno della comicità la stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone che, in questo... Katia Follesa ad ottobre ad Teatro Metropolitan con lo spettacolo "No vabbè MI adoro"La poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate.