La poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate. ‘No vabbè MI adoro’ è il titolo dello show che sancirà il ritorno sulle scene della comica e conduttrice televisiva. Il tour che arriverà sulla nostra isola grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, alla Giuseppe Rapisarda Management ed alla AD Management Srl toccherà la Sicilia con due date in ottobre. ‘No vabbè MI adoro’ è previsto al Teatro Metropolitan di Catania, venerdì 23 ottobre e al Teatro Golden di Palermo, sabato 24 ottobre. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Lo spettacolo, che vedrà per la prima volta Katia sola sul palco, è stato scritto a quattro mani dalla stessa Follesa e da Angelo Pintus. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Katia Follesa ad ottobre ad Teatro Metropolitan con lo spettacolo "No vabbè MI adoro"

Articoli correlati

'No vabbè mi adoro', al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di Katia FollesaVenerdì 13 alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara,si volgerà lo spettacolo di Katia Follesa ‘No vabbè mi adoro’, per la prima volta da sola...

Katia Follesa, risate ed energia da tutto esaurito al teatro FabbriTutto esaurito al Teatro Diego Fabbri per l’arrivo di Katia Follesa, protagonista dello spettacolo ‘No vabbè mi adoro’, in scena questa sera alle 21...

Tutto quello che riguarda Katia Follesa

Discussioni sull' argomento Angelo Pisani: Mi sono separato da Katia Follesa, ma lei per me resta famiglia; Angelo Pisani senza filtri sulla separazione (difficile) da Katia Follesa: Anni impegnativi. E svela come ha cambiato vita; La fine della relazione con Katia Follesa? Cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Dopo il boom di Zelig sono caduto in un buco nero: lo rivela Angelo Pisani; Katia Follesa - No vabbè, mi adoro - Genova.

Angelo Pisani senza filtri sulla separazione (difficile) da Katia Follesa: Anni impegnativi. E svela come ha cambiato vitaDopo quasi 25 anni insieme a una bellissima figlia, i due comici hanno deciso di prendere strade diverse mantenendo intatto il loro grande affetto reciproco. libero.it

A volte capita di capire di non amarsi più come coppia, ma di continuare a volersi bene e a considerarsi "famiglia", anche se non si sta più insieme... come racconta Angelo Pisani che dopo 23 anni si è separato dalla compagna Katia Follesa, madre della figlia - facebook.com facebook

Il comico milanese, in tour con il nuovo spettacolo Slip&Strip, si apre sul «buco nero» nel quale è sprofondato dopo Zelig e sulla fine della relazione (durata 23 anni) con la collega Follesa, «insieme a mia figlia, il grande amore della mia vita» x.com