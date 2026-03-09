Andrea Dianetti porta al Teatro Metamorfosi il suo travolgente spettacolo Non ci pensare

Al Teatro Metamorfosi di Rutigliano, Andrea Dianetti presenta lo spettacolo “Non ci pensare”, portando sul palco la sua comicità. La stagione, curata dalla direzione artistica di Giusy Marrone, continua con un cartellone che include diversi generi teatrali, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. La programmazione si distingue per la varietà di proposte e il coinvolgimento di diversi artisti.

Prosegue nel segno della comicità la stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone che, in questo primo cartellone, ha saputo dar spazio ad ogni genere di spettacolo. Il prossimo 28 marzo alle ore 21 il nuovo palcoscenico pugliese ospiterà “Non ci pensare”, monologo comico di Andrea Dianetti, artista poliedrico e amatissimo dal pubblico televisivo e social per la sua ironia brillante e la sua straordinaria versatilità. Dopo il debutto alla Sala Umberto di Roma e l’avvio di una tournée che sta toccando le principali città italiane, lo spettacolo arriva in Puglia per una serata che si preannuncia all’insegna del divertimento e della condivisione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Al Teatro Garage in scena lo spettacolo “Vite binarie - Dove il destino ci porta”

Al Teatro Metamorfosi in scena lo spettacolo “Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto”Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Teatro...

Tutto quello che riguarda Andrea Dianetti

Discussioni sull' argomento Andrea Dianetti porta al Teatro Metamorfosi lo spettacolo Non ci pensare; Topo di campagna - Associazione Maite - eventi; Sabato 7 marzo le vincitrici del Premio Internazionale di Canto Lirico - Borsa di Studio Valerio Gentile nel nuovo appuntamento della Stagione concertistica di Opera Prima ad Arnesano; Al via il bando per cortometraggi della nona edizione del Pop Corn Festival del Corto.

Sul palco a Napoli Dianetti con show su comicità e ansiaDopo il successo in televisione, al cinema e sul web, Andrea Dianetti, poliedrico artista amato per la sua straordinaria ironia e versatilità, arriva sul palco teatrale con il monologo comico Non ci ... ansa.it