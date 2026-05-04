Nel processo per il delitto di Garlasco, sono stati ascoltati anche le gemelle Cappa e Marco Poggi. Il 6 maggio è programmato l’interrogatorio di Andrea Sempio, che fa parte delle nuove indagini in corso. Le autorità continuano a raccogliere elementi e testimonianze per chiarire i fatti. La fase investigativa prosegue con nuovi interrogatori che coinvolgono diversi soggetti.

Il 6 maggio sarà il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Dopo le ultime rivelazioni sulle migliaia di post che il 38enne avrebbe pubblicato su un forum di seduttori e le dichiarazioni della difesa, che sostiene un’ ossessione di Sempio per una barista e non per Chiara Poggi, trapela che saranno interrogati anche Marco Poggi, fratello della vittima e miglior amico di Sempio, e le sorelle gemelle Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1, a tutti e tre sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi. Saranno interrogati come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, anche le gemelle Cappa e Marco Poggi interrogati

Garlasco, il Tg1: «Anche le sorelle Cappa e Marco Poggi saranno interrogati»

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Il delitto di #Garlasco, al Tg1 parla la legale di #Sempio: "la ragazza per cui aveva un’ossessione non era Chiara, è una barista. Valutiamo se chiamarla come teste". #Tg1 Giuseppe La Venia x.com