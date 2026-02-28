Taekwondo | stage allenamento al combattimento al Palamangano di Palermo presente anche l’ASD Knock Out

Domani mattina al Palamangano di Palermo si terrà uno stage di allenamento al combattimento di Taekwondo rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Alla sessione parteciperanno atleti di diverse età e livelli di esperienza, tra cui anche i rappresentanti dell’A.S.D. Knock Out. L’evento si svolgerà nel palazzetto dello sport palermitano e sarà dedicato alla pratica del combattimento.

Il Maestro Caprera: "Non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma una festa fatta di impegno, coraggio e sorrisi!" Domenica di Taekwondo domani mattina al Palamangano di Palermo, il palazzetto dello sport palermitano ospiterà uno stage di allenamento al combattimento per gli atleti di Taekwondo dai 4 ai 14 anni. Tra le 28 società partecipanti, per oltre 400 atleti iscritti all'evento, sarà anche presente l'A.S.D. Knock Out del Maestro Gianni Caprera con diversi atleti accompagnati anche dai coach Gabriele Longo e Danilo Caprera; a scendere sul tatami saranno: Anello Giuseppe, Calvaruso Gabriele, La Mantia Simone, Mancuso Emanuele, Lo Buglio Gabriele e Casamento Matteo.