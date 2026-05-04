Internazionali Roma | svelati tabelloni | derby Sinner - Berrettini?

Durante il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2026, che si è tenuto a Piazza del Popolo, è stato annunciato che Jannik Sinner potrebbe affrontare Matteo Berrettini agli ottavi di finale. La schermata dei tabelloni è stata resa pubblica, svelando i possibili incroci tra i giocatori in gara. Nessun altro dettaglio sui percorsi dei singoli atleti è stato ancora comunicato.

AGI - Jannik Sinner può incrociare Matteo Berrettini agli ottavi. È questo uno dei principali spunti emersi dal sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2026, andato in scena nella cornice di Piazza del Popolo. Il cammino di Sinner a Roma: possibile derby con Berrettini. L'azzurro numero uno del mondo debutterà al secondo turno contro il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Nel suo percorso possibile terzo turno con Jakub Mensik e, guardando avanti, un ottavo che potrebbe trasformarsi in derby con Berrettini, inserito nello stesso spicchio. Più avanti, nell'orizzonte di Sinner, anche Arthur Fils negli ottavi teorici di sezione, Ben Shelton nei quarti e una semifinale con Felix Auger-Aliassime.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali Roma: svelati tabelloni: derby Sinner - Berrettini? Notizie correlate Leggi anche: Internazionali Roma 2026: Sinner-Berrettini possibile derby Internazionali Roma 2026, il tabellone: per Sinner possibile derby con BerrettiniSorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico dal 4 al 17... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: svelati tutti i tabelloni di singolare e doppio; Internazionali d’Italia 2026: chiuse le prequalificazioni femminili, definite le quattro wild card per le qualificazioni; Jannik Sinner si limita all’essenziale, batte Norrie senza patemi e avanza ai quarti a Madrid; Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026 | svelati tutti i tabelloni di singolare e doppio. Internazionali Roma 2026, il sorteggio: Sinner debutta con Ofner o Michelsen poi possibile derby con Berrettini. Musetti, ostacolo DjokovicTutto pronto per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Roma è pronta ad abbracciare il suo torneo e il numero uno Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Madrid. ilmessaggero.it Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà uno tra Ofner e Michelsen al secondo turno, dopo ... fanpage.it Internazionali di Roma, contro chi debutta #Sinner: il tabellone completo x.com Internazionali di Roma, contro chi debutta Sinner: il tabellone completo - facebook.com facebook